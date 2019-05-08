الزراعة تنفي منحها اية اجازات استيراد للبيض من خارج العراق

2019/05/08 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الزراعة ، منحها اية اجازات استيراد للبيض من خارج العراق.وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان” ان الوزارة مستمرة في حماية المنتج المحلي، وعلى من يشكك في ذلك تقديم الدليل على اتهاماته”.واضاف” ما يوجد في الاسواق اليوم من بيض مستورد، قد دخل بصورة غير رسمية، والوزارة غير مسؤولة عن ذلك، وقد […]

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