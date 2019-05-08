كويتي يهاجم زوجته بسكين قبل الإفطار لنسيانها وضع العصير في الثلاجة!

2019/05/08 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..طارد مواطن كويتي زوجته بسكين لطعنها قبل أذان المغرب، بسبب نسيانها وضع العصير في الثلاجة، حسب تعليماته التي أخبرها بها من قبل.وبحسب جريدة ”الراي“ المحلية، تلقت الشرطة الكويتية بلاغًا من مواطنة استنجدت برجال الأمن من زوجها الذي فقد أعصابه وقام بملاحقتها بسكين، قاصدًا طعنها بسبب شجار اندلع بينهما.وأحالت الشرطة بعد ذلك […]

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