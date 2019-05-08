الحرس الثوري: إيران بمختلف قواتها ستواجه أي اعتداء بحزم

2019/05/08 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن قواه لديها الإرادة الكافية لتتبع الأعداء وإلحاق الهزائم بهم والقضاء عليهم.

وقال سلامي في بيان إن الحرس الثوري الإيراني يعيش ذروة المواجهة مع عدوه وحلفائه، مبينا أن الولايات المتحدة ليست بمقدورها فعل أكثر مما تفعله في هذه الفترة.

وأضاف سلامي أن إيران بمختلف قواتها ستواجه أي اعتداء بحزم، وتعمل على إفشال أية مخططات تستهدف أمنها واستقرارها.

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