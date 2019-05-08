2019/05/08 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت اليوم اعادة فتح جامع ومجسرين في الموصل بعد اعادة تأهيلها واعمارها .

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