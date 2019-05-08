اليوم ..بدء اجتماع التعاون الثلاثي العراقي الاردني المصري

2019/05/08 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم الاربعاء، فعاليات اجتماع التعاون الثلاثي العراقي الاردني المصري، في العاصمة الأردنية عمان ، بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح عبدالله الجبوري.

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