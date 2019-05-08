برلمان اقليم كردستان يقر مشروع قانون تفعيل مؤسسة الرئاسة

2019/05/08 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر برلمان اقليم كردستان مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم وتعديل طريقة انتخاب الرئيس ، لحين اقرار دستور الاقليم.

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