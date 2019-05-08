مسؤولان عراقيان: ٥٣ مليار دولار قيمة العقد الذي سيوقع مع اكسون موبيل وبتروتشاينا

2019/05/08 | 17:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال مسؤولان عراقيان، إن اتفاقا نفطيا سيوقعه العراق خلال الأيام المقبلة مع شركتين اكسون موبيل وبتروتشاينا بقيمة ٥٣ مليار دولار ويمتد ٣٠ عاما.





وذكر وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الأربعاء إنه يتوقع أن توقع وزارته اتفاقا أوليا مع إكسون موبيل وبتروتشاينا ”قريبا جدا“، لكنه لم يذكر موعدا محددا.

وأكد الغضبان خلال مناسبة لوزارة النفط ”استطعنا أخذ خطوة صوب حل بعض المسائل العالقة في الصفقة“.

وأضاف الغضبان أنه فور انتهاء المحادثات، سيخضع الاتفاق الأولي للدراسة من قبل لجنة طاقة وزارية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.

ويوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عاما مع الشركتين مقابل 53 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء أن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التي سيسري فيها الاتفاق.

وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة إنتاجهما إلى 500 ألف برميل يوميا من نحو 125 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال الغضبان يوم الأربعاء إن الاتفاق مع إكسون وبتروتشاينا سيسمح للعراق بإنتاج 750 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز من الحقلين النفطيين سنويا.

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