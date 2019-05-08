الاولمبية توافق على استقالة رئيسي اتحادي الملاكمة والمبارزة

2019/05/08 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قررت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، الموافقة على استقالة رئيسي اتحاد الملاكمة صباح الكناني ورئيس اتحاد المبارزة زياد حسن.وقال مصدر في اللجنة الاولمبية لـ / المعلومة/ إن “اللجنة الأولمبية، وافقت على إستقالة نائب رئيس اتحاد الملاكمة صباح الكناني ورئيس اتحاد المبارزة زياد حسن”.واوضح المصدر، أن “اللجنة بانتظار تقديم استقالتهما بكتاب رسمي من […]

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