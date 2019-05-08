واشنطن بوست: بولتون قد يدفع إيران لإطلاق الرصاصة الأولى في الخليج

2019/05/08 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد يدفع إيران لإطلاق الرصاصة الأولى.

وعزت الصحيفة ذلك في مقال نشرته الى إثارة بولتون لمشاعر كره قوية في إدارة الرئيس ترمب ضد طهران، مبينة أن لبولتون تأثير كبير في قيادة دفة واشنطن في التعامل القاسي مع إيران في المرحلتين السابقة والحالية.

وأشارت الصحيفة الى ان بولتون له سجل طويل في الدفاع عن العمل العسكري ضد إيران، مضيفة أنه أثار مخاوف البنتاغون العام الماضي عندما طالب بخيار عسكري ضدها.

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