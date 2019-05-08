جرحى في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة كابل

2019/05/08 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرح تسعة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدف مكتب منظمة إغاثة دولية،

وسط العاصمة الأفغانية كابل.وأفاد مسؤولون حكوميون بأن الهجوم استهدف مكتب منظمة "كونتربرت

إنترناشيونال" غير الربحية في منطقة "شهر نو" في كابل.وقال المتحدث

باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار، إن تسعة جرحى نقلوا إلى المستشفى،

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن الانفجار أعقبه

إطلاق نار متقطع في المنطقة.

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