بالصور .. تحطم طائرة ركاب بنغالية في مطار دولي بميانمار

2019/05/08 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحطمت اليوم الأربعاء في مطار يانغون الدولي بميانمار طائرة ركاب

تابعة لشركة "Biman Bangladesh Airlines" كان على متنها 33 شخصا.وقال المدير العام للعلاقات العامة في الشركة، شكيل ميراج، في حديث

لصحيفة "The Daily Star"، إن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة رقم

"BG060"، وعلى متنها 33 شخصا، انحرفت عن المدرج خلال هبوطها في

المطار، بسبب سوء الظروف الجوية.ولم يعلن رسميا عن سقوط أي ضحايا بالحادث، لكن مصادر مطلعة قالت

للصحيفة إنه أسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم طيار.

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