الصحة البرلمانية تدعو إلى تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات

2019/05/08 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية فارس البريفكاني إلى تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار بها وتداولها.

وقال البريفكاني إن آفة المخدرات أخطر من السرطان والأمراض الخبيثة الأخرى، كونها تؤدي إلى تبعات سلبية وخطيرة على المجتمع، مبيناً أن المخدرات بأنواعها المختلفة ينبغي عدم التهاون مع المتعاملين بها.

وأضاف، أن الوضع العراقي والأزمات التي عاشها الشعب وانفتاح الحدود والبطالة، ساعدت بشكل كبير في انتشار ظاهرة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، ومواجهتها مسؤولية جماعية بين قوى الأمن الداخلي والجهات الثقافية والدينية ووزارة الصحة ووزارة العمل، لافتاً إلى أهمية تشكيل هيئة عليا لمكافحة المخدرات ومنع الاتجار والتداول لها.

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