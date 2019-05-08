نائب عن الفتح : العراق لم يكون ولن يكون جزء من المشروع الاميركي بالمنطقة

2019/05/08 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الاربعاء، زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بغداد بانها غير موفقة، فيما اكد أن العراق لن يكون جزءا من المشروع الاميركي بالمنطقة، كما لن تكون اراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار.

وقال عليوي في حديث صحفي، إن زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى بغداد زيارة غير موفقة وغير مرحب بها"، مبينا ان "العراق لم يكون ولن يكون جزء من المشروع الاميركي بالمنطقة، كما لن تكون اراضينا منطلقا للاعتداء على دول الجوار او تنفيذ اجندات واشنطن بالمنطقة".وأضاف عليوي، أن "هكذا زيارات غير معلنة لا يعتمد عليها العراق في خدمة مصالحه ونعلم جيدا انها مقتصرة على خدمة اهداف ومخططات اميركا فقط"، لافتا الى أن "العراق تربطه علاقات سياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع ايران ولايمكن ان نكون جزء من ادوات واشنطن للتأثير سلبا على دول الجوار".

يذكر ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وصل يوم امس الثلاثاء، الى العاصمة بغداد في زيارة مفاجئة، حيث التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث معهما التصعيد الايراني ضد القوات الاميركية وموضوع استثناء العراق من العقوبات المفروضة على ايران.

انتهى ع.س

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