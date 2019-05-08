2019/05/08 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم حارس مرمى نادي ذوب آهن الايراني، رشيد مظهري، الجماهير العراقية عقب الاحداث التي رافقت مباراة الزوراء وذوب آهن في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المواجهة بالتعادل الايجابي 2-2، ليغادر النوارس دوري ابطال آسيا، فيا ضمن الفريق الايراني التأهل الى الدور المقبل.

المباراة شهدت احداث شغب من قبل جماهير نادي الزوراء، التي نزلت الى ارضية الملعب بعدما تعرضت للاستفزاز من قبل لاعبي الفريق الايراني.

ونشر مظهري عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" قائلاً: "أريد منكم ان تقرأوا هذا النص عن مباراة الأمس ضد الزوراء، إذ تمكنا من الصعود إلى الدور المقبل من دوري ابطال آسيا بالتعادل امام الزوراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس مرمى ذوب آهن: ملعب كربلاء بُنيَ بأموال الشعب الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس مرمى ذوب آهن: ملعب كربلاء بُنيَ بأموال الشعب الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).