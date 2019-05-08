وزارة النفط توقع عقدا لاستثمار حقلا نفطيا في الجنوب

2019/05/08 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، توقيع عقدا لاستثمار ومعالجة الغاز، في حقل الحلفاية ضمن محافظة ميسان، بطاقة تبلغ 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

واكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، 8 ايار 2019 ، ان المشروع الذي تم توقيع عقده مع شركتي "بتروجاينا" و"سي بي اي سي سي" الصينيتين، من المشاريع المهمة لتطوير صناعة الغاز في العراق ، حيث سيؤمن استثمار للغاز المصاحب في حقل الحلفاية، بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

واشارت الوزارة انها قررت ايضا المضي بتنفيذ مشروع كبير في حقل ارطاوي بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ويتبعها مرحلة ثالثة باستثمار الغاز بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

من جانبه اكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز، معتصم اكرم، ان هذه الخطوة تساهم برفد محطات الطاقة الكهروغازية في البلاد ، فضلا عن توفير مكثفات الغاز والغاز السائل ، مبينا ان الشركتين الصينيتين ستقومان باستثمار الغاز المصاحب لصالح شركة نفط ميسان، بالاضافة الى توقيع مذكرة بين شركة نفط ميسان وشركة بتروجاينا لضمان تنفيذ المواصفات المطلوبة والواردة ضمن عقد تطوير حقل الحلفاية.

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