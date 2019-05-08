مديرية الامن في هيئة الحشد العشبي تعلن عدد المقرات الوهمية التي اغلقتها في عموم البلاد

2019/05/08 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد العشبي، الاربعاء، عن إغلاق اكثر من 320 مقرا وهميا ينتحل صفة الحشد، كاشفة عن مصير من تم اعتقالهم أثناء حملة إغلاق المقرات الوهمية.

وذكرت مديرية الامن في بيان اليوم (8 آيار 2019) ان "الحملة التي قامت بها مديرية امن الحشد اسفرت عن اغلاق اكثر من 320 مقرا اغلبها في بغداد"، مبينا ان "الاجهزة الامنية الاخرى كان لها دور كبير بمساعدتنا في أداء المهمة عبر التنسيق معها".

واضاف البيان، ان "بغداد سجلت اعلى الارقام للمقرات الوهمية كونها ذات كثافة سكانية تفوق باقي المحافظات"، لافتا الى ان "الذين تم اعتقالهم بتهم انتحال صفة الحشد كثيرون وتم عرضهم على القضاء إذ أُفرِج عن البعض وحكم على قسم آخر من المتهمين بارتكاب جرائم والمتاجرة بالمخدرات والتجاوز على املاك المواطنين".

وعن ادوار مديرية الامن، أشار البيان الى ان "المديرية في طليعة من نفذ مهام انسانية كبيرة بمساعدة ونقل وحماية النازحين في كل المحافظات التي شهدت معارك ضد داعش"، فضلا عن "حماية مؤسسات الحشد ومتابعة منتسبيه ومنع المخالفات التي يرتكبها اي منتسب".

وتابع البيان: "نحن مرتبطون بقيادة الحشد الشعبي ونتلقى الأوامر منها فقط واي مهمة تطلبها رئاسة الوزراء تتم عبر قيادة الحشد".

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