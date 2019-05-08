بعد هجوم لـ

2019/05/08 | 18:09

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية أمنية مشتركة مع قوات الجيش والشرطة الاتحادية جنوبي مدينة سامراء، على خلفية هجوم لتنظيم داعش.

وذكر اعلام الحشد، إن "اللواء 41 بالحشد وقوات امنية من الجيش والشرطة الاتحادية نفذوا اليوم عملية تمشيط وتفتيش في منطقة المزاريع جنوب مدينة سامراء، بعد استهداف أحد الدور ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف، أن "القوات المشتركة القت القبض على أربعة أشخاص من المشتبه بهم وسلمتهم للجهات المختصة للتحقيق".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش كان قد شن هجوما يوم أمس الثلاثاء، على أحد الدور في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب جنوبي سامراء، أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين".

بغداد اليوم- ديالى

بدأت محافظة ديالى اجراءات فعلية لوضع نهاية لما يسميها الكثيرين بقلعة الشر، ملاذ العصابات المتطرفة، من بينها القاعدة وداعش، طوال الـ16 عامًا الماضية.

الطبيعة المعقدة التي تتميز فيها منطقة الزور او ما يسميها البعض "قلعة ال

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس مجلس قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى ، عدنان التميمي، الاربعاء (8 أيار 2019)، ، أن عنصرين من لواء ائمة البقيع اصيبوا بجروح، اثر انفجار عبوة ناسفة على دوريتهم شمال شرق المحافظة.

وقال التميمي في حدي

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، 08 أيار، 2019، وقوع اعتداء ارهابي خلفَ 7 قتلى وجرحى في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اعتداءً إرهابيا، بواسطة إطلاق نار مباشر تم على إحدى الدور ا

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