بالوثائق: تسعة حالات بالسرطان نتيجة برج للإتصالات

2019/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب برج للاتصالات، بإصابة تسعة اشخاص بمرض السرطان، في منطقة الجاير بمحافظة كربلاء المقدسة.وقال المصابون: ان "عند مراجعاتهم للأطباء في داخل العراق وخارجه واجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة الاسباب، وتبين ان المرض كان بفعل الاشعاعات المنبعثة من برج الاتصالات الذي لا يبعد عن دورهم سوى امتار معدودة".

واشاروا الى انهم "رفعوا شكوى للحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي لرفع البرج بعد رفض الشركة رفعه او تغيير مكانه، الا ان الحكومة لم تحرك ساكناً سوى اصدار كتب رسمية".

تجدر الاشارة الى ان "خمسة افراد من عائلة واحدة اصيبت باورام سرطانية متعددة، الى جانب الجيران الذين لم يسلموا من الاصابة بهذا المرض الخبيث، ليصل مجموع الاصابات لـ 9 اشخاص".انتهى/س

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