مديرية الامن: إغلاق 320 مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي

2019/05/08 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، عن إغلاق عددا من المقرات الوهمية تنتحل صفة الحشد، فيما كشفت عن مصير مَن تم اعتقالهم أثناء حملة إغلاق المقرات الوهمية.

وذكرت المديرية في بيان ان الحملة التي قامت بها مديرية امن الحشد اسفرت عن اغلاق اكثر من ثلاثمئة وعشرين مقراً اغلبها في بغداد، مبيناً ان الاجهزة الامنية الاخرى كان لها دور كبير في أداء المهمة عبر التنسيق معها.

وأضافت أن بغداد سجلت اعلى الارقام للمقرات الوهمية كونها ذات كثافة سكانية تفوق باقي المحافظات، مبيناً ان الذين تم اعتقالهم بتهم انتحال صفة الحشد تم عرضهم على القضاء إذ أُفرِج عن البعض وحكم على قسم آخر من المتهمين بارتكاب جرائم والمتاجرة بالمخدرات والتجاوز على املاك المواطنين.

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