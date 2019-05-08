2019/05/08 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الجماهيرية العراقية تطالب وزارة الشباب برفض استضافة فريق ذوب اهن الايراني لخوض مباراته امام النصر السعودي في ملعب كربلاء الدولي

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