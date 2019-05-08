2019/05/08 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، الأربعاء، أن بلاده تمتلك أحد أقوى جيوش العالم من حيث الكوادر القتالية والمعدات، وهو جاهز للتصدي لأي تهديد.وأوضح حيدري في تصريح له، أن “القوة البرية للجيش الإيراني تفتخر بإرساء وصون الأمن الكامل في البلاد عبر الاعتماد على قدراتها والتحرك في مسار تنفيذ أوامر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات البرية الإيرانية: نمتلك أحد أقوى جيوش العالم وجاهزون لمواجهة أي تهديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات البرية الإيرانية: نمتلك أحد أقوى جيوش العالم وجاهزون لمواجهة أي تهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).