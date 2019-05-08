مصدرامني لـ

2019/05/08 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الاربعاءعن: قيام عمليات الجزيرة المشتركة، الفرقة السابعة وقيادة الحشد الشعبي والحشد العشائري وبمساندة طيران الجيش العراقي بصولة

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