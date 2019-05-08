البرلمان يقرر استضافة وزير الخارجية لأعتراضه على آلية تعيين السفراء

2019/05/08 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مقرر البرلمان خديجة علي، اليوم الأربعاء، عن نية المجلس استضافة وزر الخارجية حول ملف تعيين السفراء واختيارهم، مبينة ان هناك اعتراضات من كتل على

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