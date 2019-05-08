2019/05/08 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المنافذ الحدودية تعلن اتلاف أدوية بشرية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

08/05/2019 17:56:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن اتلاف أدوية بشرية منتهية الصلاحية في مطار بغداد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم اتلاف شحنة أدوية منتهية الصلاحية وفق محضر أصولي في منفذ مطار بغداد الدولي".

وأضافت أنه "تم ضبط ثلاث برادات من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي وذلك لوجود تلاعب بالمعاملة الكمركية، حيث كان المصرح به هو مادة الموز من قبل المحجر الزراعي وبعد التفتيش والتدقيق تبين انها مادة البطاطا، مع عدم وجودة اجازة أستيراد مخالفين بذلك ضوابط الأستيراد".

وأوضحت الهياة أنه "تم إحالة المضبوطات الى مركز شرطة ام قصر لعرض الاوراق التحقيقة امام انظار قاضي تحقيق محكمة ام قصر".

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