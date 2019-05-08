2019/05/08 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الموصل أفاد مصدر أمني، الاربعاء، ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة امرأة وسط الموصل.وبين المصدر لـ /المعلومة/، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة امرأة من تحت انقاض منزل سكني مدمر وسط ايمن الموصل”.واضاف ان “الجثة كانت متفسخة وتم نقلها للطب العدلي للتعرف على ذويها وتسليمها إليهم”.انتهى 25ن

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