إطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء نتيجة هجوم إجرامي

2019/05/08 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الحشد الشعبي والقوات الامنية، اليوم الاربعاء، عملية دهم وتفتيش جنوب مدينة سامراء المقدسة على خلفية هجوم اجرامي لتنظيم داعش.

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