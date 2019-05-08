دعوى قضائية على الحلبوسي لهذا السبب

2019/05/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو مجلس نقابة المحامين شهد الدليمي، عن رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للطعن بفقرة قانونية تمنع حضور الأطراف إجراءات التحقيق مع المتهمين، مؤكدة :" ان ذلك يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في المادة ( ١٩ ) الفقرة رابعا من الدستور ".

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