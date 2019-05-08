اجراءات امنية مشددة في مدن الانبار المحررة

2019/05/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت القوات الامنية اجراءات مشدد في عموم المناطق المحررة في محافظة الانبار تزامنا مع حلول شهر رمضان.

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