خبير ستراتيجي : زيارة بومبيو

2019/05/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الخبير الستراتيجي احمد الشريفي زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو المفاجئة لبغداد امس ، بانها جس نبض امريكي لمواقف العراق من التطورات في المنطقة وخاصة مع ايران.

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