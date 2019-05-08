وزارة تقرر تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين

2019/05/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، تحويل كافة الاجراء اليوميين في مقر الوزارة والتشكيلات الى متعاقدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز انه "حصلت موافقة الوزير بنكَين ريكاني على تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين في مقر الوزارة وتشكيلاتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 12 لسنة 2019".

وبخصوص المحافظات التي تم نقل الدوائر اليها "فسيتم تحويل الاجراء الى عقود من قبل المحافظات".

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