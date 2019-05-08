الرئيس اللبناني يحدد

2019/05/08 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إن ميزانية الدولة للعام 2019 هي الفرصة الوحيدة للخروج من الوضع الحالي.

وأكد بري أن موافقة الحكومة على مسودة الميزانية، التي يدرسها مجلس الوزراء حاليًا، "سوف تصنع الثقة حتى قبل موافقة البرلمان عليها".

وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين في العالم، ويعاني من نمو اقتصادي هزيل، ويقول وزير المالية، إن الميزانية تشمل تخفيضات إنفاق واسعة النطاق.

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