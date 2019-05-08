نتنياهو يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

2019/05/08 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء،

بعدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية بعدما أعلنت طهران تعليق بعض التعهدات

التي التزمت بها في إطار الاتفاق النووي المبرم لسنة 2015.

وصرح نتانياهو، في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الحروب

الإسرائيلية “هذا الصباح وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها

النووي”.



وقال “لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

وجدد نتانياهو معارضته الصريحة لصفقة إيران النووية مع القوى

الكبرى، وكان المؤيد الأبرز لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منها وإعادة

فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغيت العام الماضي.

وأكدت طهران، الأربعاء، أنها ستنهي القيود المفروضة على تخصيب

مخزونها من اليورانيوم، والمتفق عليها بموجب اتفاق نووي، إلى أن تساعدها قوى أخرى على

تجاوز العقوبات الأميركية المتجددة.

وكانت إيران تراهن على الاتفاق النووي لأجل تحسين وضعها الاقتصادي

الحرج، لكن إدارة ترامب نسفت الاتفاق بسبب عدم تعديل إيران لسلوكها وتماديها في سياسة

نشر الفوضى في الشرق الأوسط.

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