2019/05/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على خمسة ارهابيين في الموصل.وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن : تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية يلقي القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية ثلاثة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند وإثنين منهم […]

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