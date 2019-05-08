بدءا من 18 الشهر الحالي..رحلات طيران مباشرة بين السليمانية وفرانكفورت الالمانية

2019/05/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، عن إطلاق رحلاتها الدولية الجديدة والمباشرة بين مدينة السليمانية ومدينة فرانكفورت في المانيا، ابتداءً من 18 آيار 2019 وذلك تحقيقا لاستراتيجية الشركة التوسعية.وأوضحت الشركة: أن الرحلات سوف تنطلق من مطار السليمانية الدولي إلى مطار فرانكفورت الدولي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، ويمكن الحجز على الرحلات من خلال مكاتب الشركة او وكلاءها […]

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