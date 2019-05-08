القبض على أحد عناصر داعش متخفياً كسائق “تنكر”

2019/05/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، القبض

على أحد عناصر تنظيم “داعش” متخفياً كسائق “تنكر” ينقل الماء إلى مخيمات النازحين بمنطقة

الحضر في محافظة نينوى.

وذكر معن في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

أن “مفارز استخبارات شرطة الكهرباء الشمالية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة

الداخلية، واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت القبض على احد الارهابيين بمنطقة

الحضر في محافظة نينوى”، مشيراً إلى أنه “كان يعمل بالحسبة الأمنية، ومتخفي كسائق تنكر”.

وأضاف البيان، أن

المتهم”كان يقوم بنقل الماء إلى مخيمات النازحين ومن خلاله يقوم بمساعدة عوائل داعش

المتواجدين داخل المخيمات ،وقد تم إحالة المتهم للقضاء للأكمال اوراقة التحقيقية”.

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