ناد ايراني يشكو لدى الاتحاد الاسيوي أحداث ملعب كربلاء الدولي

2019/05/08 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم نادي ذوب آهن اصفهان الايراني لكرة القدم شكوى الى الإتحاد الاسيوي ضد نادي الزوراء العراقي، بسبب هجوم مشجعيه داخل ارض الملعب ورمي لاعبي الفريق الايراني بالحجارة.

وتمكن فريق ذوب آهن اصفهان الايراني من التأهل الى المرحلة التالية بعد رفع رصيده الى 11 نقطة وتصدر المجموعة، إذ حسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 امام فريق الزوراء العراقي في مباراة الاسبوع الخامس من دوري أبطال اسيا لكرة القدم.

وسجل فريق ذوب آهن هدف التساوي في وقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث واجه هجوما من قبل بعض مشجعي فريق الزوراء الذين دخلوا في ارض الملعب وقاموا برمي الحجارة والاشياء نحو لاعبي ذوب آهن اصفهان، ما أدى الى جرح قاسم حدادي كابتن الفريق الايراني ولم يكن حارس المرمى ايضا بمنأى عن رشق الحجارة، ولهذا السبب قدّم نادي ذوب آهن شكوى ضد نادي الزوراء.

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