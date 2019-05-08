2019/05/08 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق محافظ البصرة أسعد العيداني عن على تعيين (174) درجة وظيفية

وبمختلف الاختصاصات على حركة الملاك في دائرة صحة محافظة البصرة .

بيان لمكتب العيداني اوضح انه خلال اجتماع عقد مع اعضاء لجنة

التعيينات في ديوان المحافظة تم فيه المصادقة على تعيين (174) درجة

بمختلف الاختصاصات على ملاك دائرة صحة محافظة البصرة .وجه المحافظ بتشكيل لجنة خاصة للنظر بموضوع الاعتراضات المتعلقة

بالتعيينات على ملاك الدائرة حسب الكتاب الوارد من قبل دائرة صحة

المحافظة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصادقة على تعيين (174) درجة وظيفية في دائرة صحة البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصادقة على تعيين (174) درجة وظيفية في دائرة صحة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).