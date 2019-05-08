2019/05/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر نادي ذوب آهن الايراني، رفع شكوى ضد نادي الزوراء العراقي على خلفية المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت المواجهة بالتعادل الايجابي 2-2، ليغادر النوارس دوري ابطال آسيا، فيا ضمن الفريق الايراني التأهل الى الدور المقبل.

المباراة شهدت احداث شغب من قبل جماهير نادي الزوراء، التي نزلت الى ارضية الملعب بعدما تعرضت للاستفزاز من قبل لاعبي الفريق الايراني.

وذكرت وكالة انباء مهر الايرانية، أن "نادي ذوب آهن اصفهان، رفع شكوى ضد نادي الزوراء للإتحاد الاسيوي لكرة القدم بسبب هجوم مشجعيه داخل ارض الملعب ورمي لاعبي الفريق الايراني بالحجارة".

واضافت ان "ذوب آهن واجه هجوما من قبل بعض مشجعي فريق الزوراء، الذين دخلوا في ارض الملعب وقاموا برمي الحجارة والاشياء نحو لاعبي ذوب آهن اصفهان، ما أدى الى جرح قاسم حدادي كابتن الفريق الايراني ولم يكن حارس المرمى ايضا بمنأى عن رشق الحجارة".انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذوب آهن الايراني يرفع شكوى ضد نادي الزوراء بسبب شغب الجماهير ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذوب آهن الايراني يرفع شكوى ضد نادي الزوراء بسبب شغب الجماهير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).