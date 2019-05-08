واع/ العراق يستنكر انفجار باكستان

2019/05/08 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

08/05/2019 21:40:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

دانت وزارة الخارجية العراقية حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من مزار صوفيّ في مدينة لاهور بباكستان، وما نتج عنه من سُقوط عدد من المدنيين بين شهيد، وجريح.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), انها تستنكر بشدَّة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ"، مؤكدة على أنَّ" من مبادئ الإسلام الحنيف حفظ الأرواح، ونشر السلام، والتعاون بين البشر، وليس من مبادئه القتل، والدمار، وإشاعة الفوضى بين الآمنين".

وأضافت" لأجل ذلك خاض العراق، ومايزال حرباً ضروساً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً"، داعياً الجميع دولاً ومنظمات إلى" الوقوف الجادّ، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم".

وتابعت, ان" العراق يعلِن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه".





ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الاربعاء، في انفجار خارج مزار صوفي كبير في مدينة لاهور الباكستانية، بحسب مسؤولين باكستانيين.

ت/م.م

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