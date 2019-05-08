فتح مكتب لوزارة الخارجية في مدينة السليمانية

2019/05/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت التسهيلات اللازمة لإفتتاح هذا المكتب

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