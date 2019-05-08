التشكيلة الرسمية لموقعة توتنهام وأياكس

2019/05/08 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن المدير الفني لنادي أياكس أمستردام إريك تين هاغ، التشكيلة الرسمية لفريقه لملاقاة نظيره توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وجاء تشكيل أياكس كالتالي: أونانا – بليند – تاجليافيكو – دي ليخت – شون – زياش – دى بيك – نصير مزراوي – دي يونغ – […]

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