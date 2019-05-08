ترامب يصدر أوامر تنفيذية لفرض عقوبات جديدة على إيران

2019/05/08 | 21:46

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، توقيع الرئيس ترامب على مرسوم جمهوري يقضي بفرض ع...





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