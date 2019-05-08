الأمن والدفاع النيابية: لا يوجد تنسيق إيراني مع أطراف عراقية لضرب القوات الأميركية

2019/05/08 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة الأمن النيابية على معلومات تفيد بوجود تنسيق ايراني مع اطراف عراقية لاستهداف القوات الاميركية في العراق.

ونفى عضو اللجنة عباس صروط ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وجود تنسيق ايراني لاستهداف القوات الامريكية، معتبرا ذلك تصعيدا من قبل واشنطن.

ولفت صروط الى أن وجود القوات الاميركية في العراق محدود ويقتصر على السفارة الاميركية في بغداد وقاعدتي عين الاسد والتاجي، مؤكدا ان العراق لن يسمح بأي تصعيد أميركي او أيراني على اراضيه.

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