محمد صلاح ينافس ميسي على الكرة الذهبية

2019/05/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدى إقصاء برشلونة من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول إلى إعادة طرح حظوظ نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته خاصة أن الإقصاء تم بطريقة مذلة ورغم الفوز ذهابًا 3-0.



وطرحت صحيفة “ ليكيب “ سؤالًا حول حظوظ النجم الأرجنتيني بعد الإقصاء، مؤكدة أن حظوظه في الوقت الحالي مازلت جيدة في انتظار نهاية الموسم ومعرفة مصير نجوم ليفربول وأياكس.



وفاز ميسي بالدوري الإسباني ويملك حظوظًا قوية للفوز بكأس ملك إسبانيا في النهائي أمام فالنسيا، كما توج بلقب هداف الليغا ويتصدر ترتيب الحذاء الذهبي وترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

وحسب ليكيب فمنذ سنة 2007 كان دوري الأبطال محددًا رئيسًا في اختيار الفائز بالكرة الذهبية حتى في سنة كأس العالم وكؤوس القارات، وحدهما ميسي ورونالدو خرجا عن القاعدة منذ 2007، إذ فاز ميسي بلقبي 2010 و2012 ورونالدو 2013 رغم عدم فوزهما بدوري أبطال أوروبا.



وبعد خروج برشلونة من نصف النهائي ستسلط الأضواء على لاعبين جدد في انتظار النهائي القادم في واندا ميتروبوليتانو حيث ينتظر ليفربول الفائز من أياكس وتوتنهام.



تحدثت الصحيفة عن أبرز المرشحين بعد خروج ميسي من دوري الأبطال مؤكدة أنه في حال تتويج أياكس أمستردام باللقب يبقى نجم وسطه الهولندي فرانكي دي يونغ مرشحًا قويا لخطف الجائزة من زميله المستقبلي، لكونه سيرحل إلى برشلونة في الصيف القادم.



كما أن فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز سيرفع أسهم لاعبينِ وهما المصري محمد صلاح سادس السنة الماضية، والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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