إطلاق صاروخ زلزال1 وتدمير آليتين للعدوان في جبهة نجران

2019/05/08 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر عسكري اليوم الاربعاء، بتدمير جرافة عسكرية وإعطاب طقم للعدوان بصاروخ موجه في موقع الطلعة بنجران.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان

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