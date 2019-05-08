رفع الكتل الكونكريتية من محيط دائرة امنية وسط بغداد

2019/05/08 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رفعت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد.وذكرت الامانة في بيان انه “تم رفع الكتل الكونكريتية عن مركز الشرطة ضمن حي السعدون بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية”.واضاف ان “الكوادر البلدية ستباشر بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع […]

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