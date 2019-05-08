2019/05/08 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران.وقال هوك في تصريح لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع إيران إن تم، سيعرض على الكونغرس للمصادقة عليه كمعاهدة.وقبل ذلك، أعلن هوك أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، لكنها تعتزم مواصلة الضغط عليها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امريكي يؤكد رغبة بلاده باتفاق جديد مع ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول امريكي يؤكد رغبة بلاده باتفاق جديد مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).