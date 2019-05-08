هوك: أي هجوم إيراني على أهداف أميركية أو على حلفاء لواشنطن سيواجه بالقوة

2019/05/08 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك تأكيده على ان واشنطن لا تريد خوض حرب مع طهران.

وقال هوك لرويترز إن أي هجوم إيراني على أهداف أميركية أو على حلفاء لواشنطن سيواجه بالقوة.

وأضاف أن إعلان طهران تقليص بعض التزاماتها بالاتفاق النووي يناقض القيم الدولية.

الى ذلك أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات جديدة على إيران في المستقبل القريب، معتبرا قرار إيران خفض التزاماتها في الاتفاق النووي ابتزازا نوويا لأوروبا.

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