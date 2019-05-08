هاري وميغان يلعنان اسم المولود الملكي

2019/05/08 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن القصر الملكي في بريطانيا، الأربعاء، عن اسم المولود الجديد للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي جاء إلى الحياة قبل يومين.وأطلق الأمير هاري وميغان على ابنهما اسم “أركي”.



وقال قصر باكنغهام إن الاسم الكامل للطفل هو، أركي هاريسون ماونت باتن- وندسور.وأصدر القصر هذا الإعلان بعد ساعات من التقاط صور للزوجين مع الطفل البالغ من العمر يومين أمام وسائل الإعلام.والتقى الطفل بجدته الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى.



ويعد أركي الحفيد الثامن للملكة، والسابع في ترتيب ولاية العرش البريطاني.وأعلن الأمير هاري عن إنجاب زوجته ميغان، دوقة سا****، مولودا ذكرا، وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته الكبيرة، وقال إن كلا من ميغان والمولود بصحة جيدة.وانهالت التهاني على الزوجين الملكيين من مختلف أنحاء العالم.

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