2019/05/08 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مباشرتها مع قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنها “باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد”، موضحة أن “رفع الكتل ضمن جهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد والدائرة الانتاجية لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2007”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة السعدون وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).